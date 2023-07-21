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В Україні запустять експериментальний проект щодо боєприпасів для дронів

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Київ, П'ятниця 21 липня 2023 15:52
В Україні запустять експериментальний проект щодо боєприпасів для дронів Фото: Україна створить проект з виробництва та постачання боєприпасів для дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні створять експериментальний проект щодо дронів. Він буде стосуватися виробництва, купівлі та постачання боєприпасів для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Кабінет міністрів на засіданні 21 липня погодив пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

Ініціативу збираються реалізувати протягом двох років. Експериментальний проект стосуватиметься виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.

Сьогодні уряд затвердив порядок експериментального проекту, яким визначено механізм реалізації в частині встановлення організаційних, технологічних та інших вимог до провадження господарської діяльності у сфері виробництва та постачання.

Реакція Мінцифри

Голова Мінцифри Михайло Федоров відреагував на таку ініціативу. Він зазначив, що зі збільшенням виробництва БПЛА зростає потреба у боєприпасах.

"Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Це не завжди надійно та ефективно. Тепер ситуація зміниться. Уряд ухвалив фундаментальну постанову, яка на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для БПЛА", - пояснив міністр.

За його словами, завдяки ініціативі приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів, а українські військові отримають якісні та інноваційні рішення.

Армія дронів

Нагадаємо, благодійна ініціатива United 24 разом з Мінцифри та Генштабом ЗСУ створила проект, який збирає кошти для закупівлі дронів для українських військових.

Також у рамках проекту вдалося підготувати вже понад 10 тисяч операторів безпілотників.

Раніше ми повідомляли, що завдяки проекту "Армія дронів" вдалося придбати 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.

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