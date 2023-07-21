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В Украине запустят экспериментальный проект по боеприпасам для дронов

Новина українською →
Киев, Пятница 21 июля 2023 15:52
В Украине запустят экспериментальный проект по боеприпасам для дронов Фото: Украина создаст проект по производству и поставкам боеприпасов для дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине создадут экспериментальный проект по дронам. Он будет касаться производства, закупки и поставок боеприпасов для беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабинет министров на заседании 21 июля согласовал предложение Министерства по стратегическим отраслям промышленности, Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации.

Инициативу намерены реализовать в течение двух лет. Экспериментальный проект будет касаться производства, закупки и поставок боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем.

Сегодня правительство утвердило порядок экспериментального проекта, которым определен механизм реализации в части установления организационных, технологических и других требований к ведению хозяйственной деятельности в сфере производства и поставок.

Реакция Минцифры

Глава Минцифры Михаил Федоров отреагировал на такую инициативу. Он отметил, что с увеличением производства БПЛА растет и нужда в боеприпасах.

"Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Это не всегда надежно и эффективно. Теперь ситуация изменится. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов для БПЛА", - объяснил министр.

По его словам, благодаря инициативе, частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов, а украинские военные получат качественные и инновационные решения.

Армия дронов

Напомним, благотворительная инициатива United 24 вместе с Минцифры и Генштабом ВСУ создала проект, собирающий средства для закупки дронов для украинских военных.

Также в рамках проекта удалось подготовить более 10 тысяч операторов беспилотников.

Ранее мы сообщали, что благодаря проекту "Армия дронов" удалось приобрести 12 беспилотников украинского производства для военных, находящихся на передовой в Донецкой области.

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