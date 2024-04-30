В Україні створили третю бойову бригаду ДПСУ "Гарт"

Збільшення складу ДПСУ

В березні цього року уряд за поданням президента Володимира Зеленського вже вносив до Верховної ради законопроект, що передбачає збільшення штату Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зеленський пояснював, що це необхідно для забезпечення довготривалого захисту державного кордону після закінчення війни з Росією.

24 квітня Верховна рада підтримала цей законопроект. Відповідно до нього, загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану зросте до 75 тисяч осіб. З них 67 тисяч будуть військовослужбовцями.

Збільшення штату ДПСУ дозволить посилити охорону державного кордону України та зробити його більш стійким до зовнішніх загроз. Це особливо актуально в умовах протистояння з Росією, яка продовжує загрожувати територіальній цілісності України.

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