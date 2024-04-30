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В Украине создали третью боевую бригаду ГПСУ "Гарт"

Фото: глава МВД Игорь Клименко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине создали третью боевую бригаду Государственной пограничной службы Украины "Гарт".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах", - сообщил он.

Отметим, что уже есть две боевые бригады пограничников - "Стальной кордон" и "Месть".

Увеличение состава ГПСУ

В марте этого года правительство по представлению президента Владимира Зеленского уже вносило в Верховную раду законопроект, предусматривающий увеличение штата Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Зеленский объяснял, что это необходимо для обеспечения долговременной защиты государственной границы после окончания войны с Россией.

24 апреля Верховная рада поддержала этот законопроект. Согласно ему, общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения возрастет до 75 тысяч человек. Из них 67 тысяч будут военнослужащими.

Увеличение штата ГПСУ позволит усилить охрану государственной границы Украины и сделать ее более устойчивой к внешним угрозам. Это особенно актуально в условиях противостояния с Россией, которая продолжает угрожать территориальной целостности Украины.

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