В Україні збільшать чисельність прикордонників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, урядовий законопроект №11091 підтримали 327 депутатів.

Згідно з законом, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 тисяч осіб, у тому числі до 67 тисяч військовослужбовців.

Проект уряду

Кабінет міністрів подав законопроект у березні. Як заявив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, він пов'язаний з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

За його словами, також збільшення пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами і засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.