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В Украине создали спецструктуру для интеграции самолетов F-16. Что известно

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 15:44
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В Украине создали спецструктуру для интеграции самолетов F-16. Что известно Фото: в Украине создали спецструктуру для интеграции самолетов F-16 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

При Минобороны Украины создана специальная структура для интеграции самолетов F-16. Она, названная "Офис-61", включает в себя несколько этапов развертывания и несколько направлений.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Принял участие в конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию "Офиса-61" специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую Сил обороны Украины", - рассказал он.

Два этапа

Генерал добавил, что программный "Офис-61" будет иметь два этапа развертывания:

  • "Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года;
  • "Масштабирование".

Основными направлениями работы "Офиса-61" станут:

  • поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз);
  • всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;
  • отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала;
  • поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;
  • международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

F-16 для Украины

22 октября спикер Вроздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.

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