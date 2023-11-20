В Украине создали спецструктуру для интеграции самолетов F-16. Что известно
При Минобороны Украины создана специальная структура для интеграции самолетов F-16. Она, названная "Офис-61", включает в себя несколько этапов развертывания и несколько направлений.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Принял участие в конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию "Офиса-61" специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую Сил обороны Украины", - рассказал он.
Два этапа
Генерал добавил, что программный "Офис-61" будет иметь два этапа развертывания:
- "Быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года;
- "Масштабирование".
Основными направлениями работы "Офиса-61" станут:
- поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз);
- всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО;
- отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала;
- поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;
- международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.
F-16 для Украины
22 октября спикер Вроздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.
В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.