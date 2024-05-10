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В Украине создали рекрутинговый центр Сухопутных войск

Пятница 10 мая 2024 13:26
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В Украине создали рекрутинговый центр Сухопутных войск Фото: Александр Павлюк (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Украине приняли решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Учитывая то, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем", - заявил он.

По его словам, во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

"Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная - также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом", - отметил он.

Рекрутинг в ВСУ

Министерство обороны Украины в этом году запустило проект рекрутинга, который облегчает процесс поступления в ряды Вооруженных сил.

Центры рекрутинга открыты в областных центрах и крупных городах Украины. Их количество будет увеличено до 27 в течение первого полугодия 2024 года.

Подробнее о рекрутинге в украинскую армию - в материале РБК-Украина.

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