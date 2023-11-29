ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні створили реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей

Середа 29 листопада 2023 20:45
UA EN RU
В Україні створили реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей Фото: в Україні створили реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці сформували реєстр громадян, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

До реєстру потрапляють на підставі обвинувального акту суду. До бази даних вносять: прізвище, ім'я, дату народження, місце проживання та злочин, за який було засуджено. Також туди додають інформацію про кримінальне покарання.

Крім осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей, до реєстру також увійдуть ті, чия судимість знята або погашена в установленому законом порядку.

"За участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це понад 600 злочинців", - розповідають у ОГП.

Як зазначають правоохоронці, такий реєстр має бути запобіжником для повторних злочинів проти статевої недоторканності дітей.

До бази даних матимуть доступ не лише правоохоронці, а й директори шкіл, дитячих садків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як наслідок у майбутньому - попередження злочинності щодо малолітніх та неповнолітніх", - додають в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті суд залишив без покарання трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчинку.

Несправедливий вирок викликав резонанс у суспільстві, і справа набула продовження. Судове рішення про випробувальний термін для злочинців буде оскаржено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти згвалтування полиция Офіс Генпрокурора
NEWS
Без сумнівів у підтримці. Про що Україна та НАТО говорили у Брюсселі: підсумки
Без сумнівів у підтримці. Про що Україна та НАТО говорили у Брюсселі: підсумки
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно