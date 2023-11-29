В Україні створили реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram .

До реєстру потрапляють на підставі обвинувального акту суду. До бази даних вносять: прізвище, ім'я, дату народження, місце проживання та злочин, за який було засуджено. Також туди додають інформацію про кримінальне покарання.

Крім осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей, до реєстру також увійдуть ті, чия судимість знята або погашена в установленому законом порядку.

"За участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це понад 600 злочинців", - розповідають у ОГП.

Як зазначають правоохоронці, такий реєстр має бути запобіжником для повторних злочинів проти статевої недоторканності дітей.

До бази даних матимуть доступ не лише правоохоронці, а й директори шкіл, дитячих садків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як наслідок у майбутньому - попередження злочинності щодо малолітніх та неповнолітніх", - додають в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті суд залишив без покарання трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчинку.

Несправедливий вирок викликав резонанс у суспільстві, і справа набула продовження. Судове рішення про випробувальний термін для злочинців буде оскаржено.