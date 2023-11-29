В Украине создали реестр осужденных за сексуальные преступления против детей

Украинские правоохранители сформировали реестр граждан, которые были осуждены за сексуальные преступления против детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram .

В реестр попадают на основании обвинительного акта суда. В базу данных вносят: фамилию, имя, дату рождения, место проживания и преступление, за которое был осужден. Также туда добавляют информацию об уголовном наказании.

Помимо лиц, которые осуждены за сексуальные преступления против детей, в реестр также войдут те, чья судимость снята или погашена в установленном законом порядке.

"При участии ювенальных прокуроров в Реестр внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления до его создания. Это более 600 преступников", - рассказывают в ОГП.

Как отмечают правоохранители, такой реестр должен предотвратить повторные преступления против половой неприкосновенности детей.

К базе данных будут иметь доступ не только правоохранители, но и директоры школ, детских садиков, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.

"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем - предотвращение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье суд оставил без наказания трех подростков, которые изнасиловали 14-летнюю девочку.

Несправедливый приговор вызвал резонанс в обществе, и дело получило продолжение. Судебное решение об испытательном сроке для преступников будет обжаловано.