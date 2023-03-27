Злочин без покарання? Усі подробиці гучної справи про зґвалтування на Закарпатті

На Закарпатті суд фактично залишив без покарання трьох підлітків, які скоїли групове зґвалтування 14-річної дівчинки. Несправедливий вирок викликав резонанс у суспільстві, і справа набула продовження. Судове рішення про випробувальний термін для злочинців буде оскаржено.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про скандальну справу.

Що сталося

Трагедія відбулася в серпні 2021 у селі Верхні Ворота Мукачівського району Закарпатської області. Троє хлопців віком 14-15 років заманили до підвалу будинку одного з фігурантів справи 14-річну дівчинку. Жертва їх знала, бо всі навчалися в одній школі.

Дівчинку вдарили по голові і по черзі зґвалтували. Свої дії злочинці знімали на камеру. Потім це відео вони поширили у школі серед учнів.

Потерпіла якийсь час приховувала те, що сталося. За нею доглядала бабуся, а батьки перебували за кордоном. Коли близькі про все довідалися, вони написали заяву до поліції.

У вересні 2021 року правоохоронці розпочали кримінальне провадження за 3 ст. 152 КК України – зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітнього (карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років). Підлітків узяли під варту.

Вердикт суду

Рішення у справі про зґвалтування виніс Воловецький районний суд Закарпаття 16 березня 2023. Усі троє обвинувачених зізналися у скоєному.

Як йдеться у заяві суду, вирок було винесено за ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-ї статті "у зв’язку із недоведеністю у діях неповнолітніх обвинувачених складу інкримінованого їм злочину".

Суддя Оксана Софілканич призначила покарання обвинуваченим у вигляді п'яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив злочинців від покарання, призначивши їм випробувальний термін на 2 роки та зобов'язавши виплатити компенсації потерпілій по 60 тисяч гривень.

Як було кілька разів наголошено у вироку, при винесенні вердикту суд спирався на позитивні характеристики обвинувачених від служби захисту дітей та педагогів.

Так, вчителі заявили, що у них не було скарг щодо фігурантів справи, а ув'язення вони вважають надто суворим покаранням.

На оскарження вироку є 30 днів.

Реакція на рішення суду

Несправедливий судовий вердикт викликав хвилю обурення у суспільстві, завдяки чому справа набула розголосу.

На нього звернули увагу в Офісі генпрокурора, Закарпатській ОВА, Міністерстві освіти, Офісі омбудсмена, серед адвокатської спільноти та громадських активістів:

Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького суду. Зазначається, що вирок ще не набрав чинності.

Глава ОВА Віктор Микита заявив, що соцслужби вивчать всі обставини справи, дії відповідальних посадових осіб громади та представників навчальних закладів.

Керівник Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко зазначив, що працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі, мають бути звільнені та понести відповідальність.

Омбудсмен Дмитро Лубінець поспілкувався з близькими жертвами, які дали згоду на вжиття заходів, спрямованих на відновлення прав дитини. Також він повідомив про перевірку діяльності місцевої служби захисту дітей.

Керівник МОН Оксен Лісовий зазначив, що випадок на Закарпатті свідчить про те, що в нашій країні ще існує спотворене почуття безкарності та ідеї, що все можна вирішити за допомогою зв'язків. Міністр пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб довести справу до справедливого завершення.

Юрист Масі Найєм заявив, що збере групу адвокатів для захисту потерпілої та підготовки апеляції.

Права потерпілої могли бути порушені

За інформацією місцевого журналіста, на судовому процесі інтереси постраждалої представляв працівник служби захисту дітей із місцевої сільської ради, при тому, що в тій же установі працює мати одного зі злочинців. Крім того, служба захисту дітей дала позитивні характеристики всім трьом ґвалтівникам.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також висловив сумніви в "неупередженості" та професійності представлення інтересів жертви, пообіцявши проаналізувати діяльність соцзакладу.

При цьому у Воловецькому суді заявили, що представника служби у справах дітей було залучено за клопотанням самої потерпілої лише під час її допиту, оскільки вона не бажала давати свідчення у присутності законного представника – батька.

"Під час судового процесу інтереси потерпілої були представлені законним представником – батьком та адвокатом. Також під час процесуальних дій у суді була забезпечена присутність психолога", – зазначається у заяві суду.

Батько жертви зробив заяву

Віктор, батько потерпілої, заявив, що добиватиметься справедливого вироку з максимальним терміном для ґвалтівників. Також чоловік розповів, що з боку обвинувачених вже намагалися вибачатися, але він готовий іти до кінця.

"До нас були звернення від того боку з проханням пробачити. Підходили до мене з проханням пробачити. Прощення не буде, все буде до кінця, в суворому порядку, по максимуму. Я збираюся їхати з донькою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", – зазначив Віктор.

Що зараз відбувається зі злочинцями та постраждалою

Відомо, що наразі злочинці ізольовані від потерпілої дівчини. Під час слідства вони перебували під домашнім арештом. Нині вони не відвідують школу і навчаються дистанційно.

Як повідомив керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита, він доручив блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування навчального закладу жертвою та ґвалтівниками незалежно від остаточного рішення суду.

Родині дівчинки запропонують інші навчальні заклади в області для продовження навчання дитини. Остаточне рішення за батьками.