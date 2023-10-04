В Україні створили плащ-невидимку для військових: як він працює (відео)

Українці створили плащ-невидимку для військових. Він робить непомітними бійців для ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Федоров закликав українців, які працюють над проєктами в оборонці, подавати їх через платформу Brave1.

На опублікованому відео показаний готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Фото: в Україні створили плащ-невидимку для військових (t.me/zedigital)

Плащ-невидимка має вагу до 2,5 кілограмів, високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також він не горить і захищає від високих температур.

Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Це допоможе виконувати бойові завдання снайперам або групам Сил спецоперацій.

Виробництво української зброї

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" повідомили, що Україна запустила власне виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Крім того, Україна разом з однією з країн НАТО почала виробляти 122-мм артилерійські снаряди. Першу партію боєприпасів вже відправили на фронт.

Також український завод "Маяк" почав виробляти боєприпаси осколкової дії для безпілотників.

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