В Україні створили НРК з потужним гранатометом (фото, відео)

Droid TW 40 створений для дистанційного виконання бойових завдань і вогневої підтримки підрозділів без безпосередньої присутності військових у зоні ураження. Використання 40-мм автоматичного гранатомета дозволяє комплексу працювати як із відкритих, так і із закритих вогневих позицій. Дальність ведення вогню становить до 1,5 км.

Для підвищення точності та швидкості виконання бойових завдань Droid TW 40 оснащений вбудованим балістичним обчислювачем і системою наведення за координатами. Тепловізор забезпечує можливість виявлення й супроводу цілей за умов прямої видимості.

Максимальна швидкість руху Droid TW 40 становить до 13 км/год. Запас ходу сягає до 70 км дорогами із твердим покриттям і до 50 км - бездоріжжям. У режимі очікування комплекс може працювати без руху до 120 годин.

Платформа підтримує до 6 типів зв’язку, зокрема радіозв’язок, LTE та супутниковий, і дозволяє оператору керувати платформою та бойовим модулем через єдиний інтерфейс.