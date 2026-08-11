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В Україні створили надлегку антену для FPV-дронів (фото)

13:32 11.08.2026 Вт
2 хв
Антена може використовуватись на дронах різних типів
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні створили надлегку антену для FPV-дронів (Getty Images)

Українська BlueBird Tech представила нові антени CLOVER 5.8 ГГц, призначені для передачі та приймання радіосигналів у діапазоні 4,9–6,1 ГГц з вагою лише 25 г.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що антена створена для систем, у яких стабільність зв’язку на полі бою має критичне значення. Завдяки клеверній конструкції, круговій поляризації та всенаправленій діаграмі спрямованості, антена працює навіть у динамічних умовах.

Попри компактні розміри, CLOVER 5.8 ГГц має широкий робочий діапазон - від 4,9 до 6,1 ГГц. Антена оснащена роз’ємом SMA male та кабелем RG402, що дозволяє швидко інтегрувати її у різні системи - FPV, засоби виявлення БпЛА, комплекси радіомоніторингу та вимірювальне обладнання.

Як повідомили у коментарі РБК-Україна представники BlueBird Tech, нова антена підходить для використання не лише на літаючих FPV-дронах. Її можна встановлювати та використовувати, зокрема, на наземних роботизованих комплексах.

Антена від BlueBird Tech сумісна з усіма основними засобами, представленими на ринку, та легко інтегрується в уже наявні платформи й системи.

Також ми писали, що 14 липня українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.

У ВМС зазначили, що взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили ворога.

Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.

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