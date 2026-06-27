В Україні створили морський безпілотник MOBIDIK із унікальним озброєнням

Розвиток оборонних технологій в Україні

Нагадаємо, останнім часом Україна активно нарощує масштаби та змінює підходи до розробки новітнього озброєння і захисту власних економічних інтересів на морі.

Зокрема, уряд запустив масштабну міжнародну програму Brave International, яка встановлює єдині правила для створення зброї спільно з іноземними стартапами. Загальний бюджет перших грантових конкурсів за участю розробників з країн НАТО вже перевищує 100 мільйонів євро.

Водночас нові технологічні рішення впроваджуються і для протидії російським контрабандистам. Так, Головне управління розвідки спільно з вітчизняними оборонними компаніями розробляє тактику застосування вдосконалених морських дронів Katran.

Нова концепція передбачає, що замість знищення суден українські безекіпажні катери виявлятимуть і затримуватимуть кораблі російського "тіньового флоту" для подальшого правового арешту та конфіскації нафти чи зерна на користь держави.