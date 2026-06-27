В Україні створили морський безпілотник MOBIDIK із унікальним озброєнням

В Україні презентували новітній морський безпілотник MOBIDIK, здатний нести далекобійні ракети-дрони. Платформа має шість різних модифікацій, які вже виконують бойові завдання на воді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
За інформацією видання, нова розробка компанії "Аварід" має рекордну автономність роботи - до 120 годин.
Дальність ходу безпілотного катера становить до 1400 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 65 кілометрів на годину. При цьому апарат зберігає стійкість при хвилях висотою до 1,2 метра.
За словами керівника підприємства, борт є повністю функціональним виробом. Наразі компанія завершила розробку і переходить до кодифікації та серійного виробництва.
Розробники створили лінійку з шести версій дрона під різні бойові потреби:
Нагадаємо, останнім часом Україна активно нарощує масштаби та змінює підходи до розробки новітнього озброєння і захисту власних економічних інтересів на морі.
Зокрема, уряд запустив масштабну міжнародну програму Brave International, яка встановлює єдині правила для створення зброї спільно з іноземними стартапами. Загальний бюджет перших грантових конкурсів за участю розробників з країн НАТО вже перевищує 100 мільйонів євро.
Водночас нові технологічні рішення впроваджуються і для протидії російським контрабандистам. Так, Головне управління розвідки спільно з вітчизняними оборонними компаніями розробляє тактику застосування вдосконалених морських дронів Katran.
Нова концепція передбачає, що замість знищення суден українські безекіпажні катери виявлятимуть і затримуватимуть кораблі російського "тіньового флоту" для подальшого правового арешту та конфіскації нафти чи зерна на користь держави.