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В Украине создали морской беспилотник MOBIDIK с уникальным вооружением

18:30 27.06.2026 Сб
2 мин
Новая разработка имеет рекордные характеристики и шесть различных модификаций
aimg Сергей Козачук
Фото: в Украине разработали уникальный морской дрон (u24.gov.ua)

В Украине представили новейший морской беспилотник MOBIDIK, способный нести дальнобойные ракеты-дроны. Платформа имеет шесть различных модификаций, уже выполняющих боевые задания на воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Что известно о характеристиках MOBIDIK

По информации издания, новая разработка компании "Аварид" имеет рекордную автономность работы - до 120 часов.

Дальность хода беспилотного катера составляет до 1400 км, а наибольшая скорость достигает 65 км в час. При этом аппарат сохраняет стойкость при волнах высотой до 1,2 метра.

По словам руководителя предприятия, борт является полностью функциональным изделием. В настоящее время компания завершила разработку и переходит к кодификации и серийному производству.

Фото: морской дрон MOBIDIK (militarnyi.com)

Шесть модификаций для разных задач

Разработчики создали линейку из шести версий дрона под разные боевые нужды:

  • MD-1 и MD-2 - создают морской рубеж ПВО. Оснащаются дронами-перехватчиками самолетного (5 единиц) или квадрокоптерного типа (8 единиц).
  • MD-3 - Несет ударные БПЛА средней дальности MORRIGAN для поражения кораблей и прибрежных объектов.
  • MD-4 - Платформа для запуска реактивного ударного беспилотника стратегической дальности.
  • MD-5 - оснащен тяжелым пулеметом Browning M2 и двумя ракетами (Р-73, AIM-9 или аналогами) для уничтожения воздушных и надводных целей.
  • MD-6 - Штурмовая версия с боевой частью весом 300 килограммов и ударными FPV-дронами для уничтожения крупных кораблей и портов.

Развитие оборонных технологий в Украине

Напомним, в последнее время Украина активно наращивает масштабы и изменяет подходы к разработке новейшего вооружения и защиты собственных экономических интересов на море.

В частности, правительство запустило масштабную международную программу Brave International, устанавливающую единые правила для создания оружия совместно с иностранными стартапами. Общий бюджет первых грантовых конкурсов с участием разработчиков из стран НАТО уже превышает 100 миллионов евро.

В то же время, новые технологические решения внедряются и для противодействия российским контрабандистам. Так, Главное управление разведки совместно с отечественными оборонными компаниями разрабатывает тактику применения усовершенствованных морских дронов Katran.

Новая концепция предполагает, что вместо уничтожения судов украинские безэкипажные катера будут обнаруживать и задерживать корабли российского "теневого флота" для дальнейшего правового ареста и конфискации нефти или зерна в пользу государства.

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