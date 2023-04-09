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В Україні створили мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей: як скористатися

Фото: в Україні створили мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нацполіція запустила мобільний застосунок "Reunite Ukraine" для пошуку зниклих дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Додаток, розроблений у партнерстві з американською компанією "Find My Parent", допомагатиме возз’єднанню українських родин, які втратили зв'язок через війну або були незаконно депортовані.

Крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо.

Як працює застосунок:

  1. Завантажте додаток "Reunite Ukraine" в App Store або Google Play.
  2. Створіть профіль, додайте інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації завантажується, тим ефективнішим є пошук.
  3. Технологія штучного інтелекту додатка порівняє ваші дані із даними членів вашої родини, коли вони також створять профілі.
  4. У разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції здійснюють їхню перевірку.
  5. Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.
  6. Після чого можна швидко зв'язатися зі своїми близькими.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.

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