В Україні створили мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей: як скористатися

Нацполіція запустила мобільний застосунок "Reunite Ukraine" для пошуку зниклих дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Додаток, розроблений у партнерстві з американською компанією "Find My Parent", допомагатиме возз’єднанню українських родин, які втратили зв'язок через війну або були незаконно депортовані.
Крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо.
Як працює застосунок:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.
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