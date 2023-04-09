В Украине создали мобильное приложение для поиска пропавших детей: как пользоваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Кроме членов семей в приложении могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в России или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады и т.д.

Приложение, разработанное в партнерстве с американской компанией "Find My Parent", будет помогать воссоединению украинских семей, потерявших связь из-за войны или были незаконно депортированы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было установлено почти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России.

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