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В Украине создали мобильное приложение для поиска пропавших детей: как пользоваться

Фото: в Украине создали мобильное приложение для поиска пропавших детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нацполиция запустила мобильное приложение "Reunite Ukraine" для поиска пропавших детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Приложение, разработанное в партнерстве с американской компанией "Find My Parent", будет помогать воссоединению украинских семей, потерявших связь из-за войны или были незаконно депортированы.

Кроме членов семей в приложении могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в России или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады и т.д.

Как работает приложение:

  1. Загрузите приложение "Reunite Ukraine" в App Store или Google Play.
  2. Создайте профиль, добавьте информацию и фотографии о себе и своей семье, включая разыскиваемого лица. Чем больше информации загружается, тем эффективнее поиск.
  3. Технология искусственного интеллекта приложения сравнит ваши данные с данными членов вашей семьи, когда они также создадут профили.
  4. При совпадении информации между двумя профилями сотрудники полиции осуществляют их проверку.
  5. Лица, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получают уведомления и дают согласие на обмен сообщениями.
  6. После чего можно быстро связаться со своими близкими.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было установлено почти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России.

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