Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Багі "Мангуст" створений для логістичних функцій на передньому краї, зокрема для перевезення особового складу та легких малогабаритних вантажів, а також виконання інших спеціальних завдань по всіх видах доріг, бездоріжжю та місцевості, вдень та вночі незалежно від пори року.

Цей транспортний засіб обладнаний лебідкою, може розвивати швидкість у понад 100 км/год та має запас ходу 200 км. Багі може перевозити до чотирьох осіб та передбачає евакуацію двох поранених, й має вантажопідйомність не менше 600 кг.

Як повідомили РБК-Україна представники компанії-розробника, новинка приводиться у рух 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 85 к.с. Багі має систему повного приводу з електроприводом.

Український багі також оптимізований для дообладнання в інтересах виконання бойових завдань шляхом встановлення опорно-обертального пристрою для 12.7 мм кулемету Browning M2, комплекту додаткового протимінного захисту, засобу радіоелектронної боротьби, детектору дронів противника та ін.