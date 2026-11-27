Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

Баги "Мангуст" создан для логистических функций на переднем крае, в частности для перевозки личного состава и легких малогабаритных грузов, а также выполнения других специальных задач по всем видам дорог, бездорожью и местности, днем и ночью независимо от времени года.

Это транспортное средство оборудовано лебедкой, может развивать скорость более 100 км/ч и имеет запас хода 200 км. Баги может перевозить до четырех человек и предусматривает эвакуацию двух раненых и имеет грузоподъемность не менее 600 кг.

Как сообщили РБК-Украина представители компании-разработчика, новинка приводится в движение 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 л.с. Баги имеет систему полного привода с электроприводом.

Украинский баги также оптимизирован для дооборудования в интересах выполнения боевых задач путем установки опорно-вращательного устройства для 12.7 мм пулемета Browning M2, комплекта дополнительной противоминной защиты, средства радиоэлектронной борьбы, детектора дронов противника и т.д.