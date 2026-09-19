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Brave1 і ГУР вперше протестували багі з дистанційним керуванням: що показали випробування

06:44 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Лев Шевченко
Brave1 і ГУР вперше протестували багі з дистанційним керуванням: що показали випробування Фото: тестування багі (скриншот з відео)
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Кластер оборонних технологій Brave1 спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони вперше провели закриті випробування українських багі з дистанційним керуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Brave1.

Навіщо військовим потрібні багі з дистанційним керуванням

Із наближенням зими військові дедалі більше потребують дешевих, прохідних і швидких засобів пересування, здатних працювати як у ручному, так і в дистанційному режимі. Електричні НРК уже забезпечують значну частку фронтової логістики, проте мають обмеження - вони повільні та недостатньо прохідні для зимового бездоріжжя.

Через це Brave1 почав системно працювати над напрямом багі. Спершу кластер стартував із грантів, а згодом додав багі з дистанційним керуванням до нової грантової програми - вимоги до них розробили спільно з військовими.

Як проходили випробування

Закриті тестування провели разом із 33 GROUP у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО. Техніку від українських виробників оцінювали за низкою критеріїв, які є пріоритетними для фронту. Військові не просто спостерігали за роботою багі - вони особисто пілотували техніку й одразу давали конструктивний фідбек.

Brave1 і ГУР вперше протестували багі з дистанційним керуванням: що показали випробування

Фото: тестування багі (скриншот з відео)

За результатами випробувань виробники вже доопрацьовують свої рішення з урахуванням коментарів бійців. Наступний крок - протестувати решту наявних розробок і спільно з Міністерством оборони поширювати багі на полі бою.

Чим це відрізняється від наявних рішень

Сили оборони вже певний час використовують іноземні багі, але їх застосування стримують висока ціна та відсутність дистанційного керування. До того ж далеко не всі такі вироби відповідають сучасним викликам фронту.

Brave1 і ГУР вперше протестували багі з дистанційним керуванням: що показали випробування

Фото: тестування багі (скриншот з відео)

У Brave1 зазначили, що мета кластера - сформувати повноцінний ринок українських багі. Понад половина наявних в Україні розробок уже отримала гранти від Brave1, і зараз триває робота над тим, щоб кожна з них отримала надійну систему віддаленого керування.

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Тема автономної та дистанційно керованої наземної логістики актуальна не лише для України. Так, у Норвегії нещодавно представили НРК Uncrew IC 12 Defence - колісну платформу, здатну самостійно піднімати й розвантажувати європалети з боєприпасами вагою близько тонни та нести до двох тонн вантажу; апарат уже прийняли на озброєння норвезької армії.

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