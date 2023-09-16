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В Україні створили гарячу лінію для військовослужбовців, які отримали поранення

Субота 16 вересня 2023 21:15
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В Україні створили гарячу лінію для військовослужбовців, які отримали поранення Фото: в Україні створили гарячу лінію для військовослужбовців, які отримали поранення (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство охорони здоров'я створило "гарячу лінію" для українських військових. Там будуть надавати інформацію щодо реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мічністерство охорони здоров'я.

Як розповіли у МОЗ, на гарячу лінію можна буде звертатись з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення.

Для цього необхідно зателефонувати за номером 1545 та в голосовому меню натиснути на цифру "4.

"Гаряча лінія" працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 08:00 до 20:00.

Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні.

"Нагадаємо, що питаннями протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації наразі опікується Міністерство соціальної політики України. Тому "1545" – це ефективний спосіб отримати зворотний зв'язок з зазначених питань", - сказано у повідомленні.

Допомога ветеранам в Україні

На тлі повномасштабної агресії РФ проти України Міністерство соціальної політики взялось за впровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам.

Також Кабінет міністрів розширив проект "єРобота" та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через "Дію" з 10 квітня.

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