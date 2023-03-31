До 1 млн гривень: в Україні запускають грантові програми для ветеранів на власний бізнес
Кабінет міністрів розширив проект єРобота та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через "Дію" з 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Згідно з рішенням уряду, ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу.
Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:
- 250 тис. гривень - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
- 500 тис. гривень - для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
- 1 млн гривень - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Гранти на 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований проект закону щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана.
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