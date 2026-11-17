Зазначається, що розробники допрацювали дрон з урахуванням зворотного зв’язку від бойових екіпажів, які тестували перші прототипи по реактивних цілях. Ключовою зміною в оновленому дроні стала аеродинаміка, що безпосередньо вплинуло на покращення всіх інших характеристик.

Дрон отримав вужчі крила, змінену передню частину корпусу та інакше організовані повітрозабірники. Також перероблено розташування та конструкцію антени, яка в попередній версії створювала значний опір повітря.

Окрім того, змінено колір пластику корпусу з чорного на білий. Під час експлуатації з’ясувалося, що чорні дрони на літньому сонці нагрівалися до 80°C, що створювало критичне теплове навантаження на електроніку всередині.

Корпус продовжують виготовляти методом 3D-друку, щоб мати змогу швидко вносити конструктивні зміни. Крім того, під час підготовки до масового серійного виробництва конструкцію зробили більш технологічною.

Вагу бойової частини збільшено з 300 г до 500 г. Замість саморобних бойових частин, які споряджали самі військові, дрон отримав кодифіковану штатну фугасну бойову частину фабричного виробництва зі штатним підривачем та безпечною тарою для зберігання.

Її головне завдання - пошкодити корпус і порушити геометрію ворожого БпЛА для втрати ним швидкості або спровокувати детонацію його бойової частини. Дальність польоту збільшено з 33 км до 45 км.

Також посилено силову частину електроніки, що зробило дрон більш передбачуваним на високих швидкостях і дозволило використовувати його повторно. Для роботи в умовах придушення супутникової навігації реалізовано систему радіомаячків, яка визначає координати дрона методом тріангуляції та автоматично довертає антену наземної станції керування в бік перехоплювача для утримання стабільного сигналу.