Отмечается, что разработчики доработали дрон с учетом обратной связи от боевых экипажей, тестировавших первые прототипы по реактивным целям. Ключевым изменением в обновленном дроне стала аэродинамика, что оказало непосредственное влияние на улучшение всех других характеристик.

Дрон получил более узкие крылья, измененную переднюю часть корпуса и иначе организованные воздухозаборники. Также переделано расположение и конструкцию антенны, которая в предыдущей версии создавала значительное сопротивление воздуху.

Кроме того, изменен цвет пластика корпуса из черного на белый. В ходе эксплуатации выяснилось, что черные дроны на летнем солнце нагревались до 80°C, что создавало критическую тепловую нагрузку на электронику внутри.

Корпус продолжают производить методом 3D-печати, чтобы быстро вносить конструктивные изменения. Кроме того, при подготовке к массовому серийному производству конструкцию сделали более технологичной.

Вес боевой части увеличен с 300 г до 500 г. Вместо самодельных боевых частей, снаряжавших сами военные, дрон получил кодифицированную штатную фугасную боевую часть фабричного производства со штатным взрывателем и безопасной тарой для хранения.

Ее главная задача - повредить корпус и нарушить геометрию враждебного БпЛА для потери им скорости или спровоцировать детонацию его боевой части. Дальность полета увеличена с 33 км до 45 км.

Также усилена силовая часть электроники, что сделало дрон более предсказуемым на высоких скоростях и позволило использовать его повторно. Для работы в условиях подавления спутниковой навигации реализована система радиомаячков, которая определяет координаты дрона методом триангуляции и автоматически возвращает антенну наземной станции управления в сторону перехватчика для удержания стабильного сигнала.