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В Україні створили детектор дронів з розширеним діапазоном та великою батареєю

12:30 23.06.2026 Вт
2 хв
Скільки коштує нова розробка українського ВПК?
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні створили детектор дронів з розширеним діапазоном (blue-bird.tech)

Компанія BlueBird Tech розробила новий детектор дронів під назвою "Чуйка 4.0", оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий засіб РЕР працюватиме не лише на звичних діапазонах – 1.2 ГГц, 3.3 ГГц та 5.8 ГГц. Виявляти ворожі дрони пристрій українського виробництва зможе і у вищому діапазоні – 6100-8600 МГц.

"Чуйка 4.0" отримала також модернізований корпус, додаткову батарею, з’являється і четверта антена. Нова генерація скануватиме весь діапазон частот за 4-8 секунд, працюватиме до 6 годин на одному заряді з додатковою батареєю, та до 2 годин – без неї.

Потокове відео з перехопленого сигналу дрона “Чуйка 4.0” виводить на кольоровий дисплей. Новий детектор дронів вже успішно пройшов бойові випробування. Заявлено, що ціна нового засобу РЕР становить 39 900 гривень.

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Раніше повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Ракету підіймають у небо на спеціальних кулях, а пуски відбуваються на великій висоті: у діапазоні від 12 до 18 кілометрів. Спеціальні сервоприводи відповідають за точність активації. Вони утримують стабільну траєкторію польоту. Система працює надійно за будь-яких умов скидання.

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