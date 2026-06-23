В Украине создали детектор дронов с расширенным диапазоном и емкой батареей

Отмечается, что новое устройство РЭР будет работать не только в привычных диапазонах - 1,2 ГГц, 3,3 ГГц и 5,8 ГГц. Обнаруживать вражеские дроны устройство украинского производства сможет и в более высоком диапазоне - 6100-8600 МГц.

"Чуйка 4.0" также получила модернизированный корпус, дополнительную батарею и четвертую антенну. Новое поколение будет сканировать весь диапазон частот за 4-8 секунд, работать до 6 часов на одном заряде с дополнительной батареей и до 2 часов - без нее.

Потоковое видео с перехваченного сигнала дрона "Чуйка 4.0" выводится на цветной дисплей. Новый детектор дронов уже успешно прошел боевые испытания. Заявлено, что цена нового средства РЭБ составляет 39 900 гривен.