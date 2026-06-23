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В Украине создали детектор дронов с расширенным диапазоном и емкой батареей

12:30 23.06.2026 Вт
2 мин
Сколько стоит новая разработка украинского ВПК?
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине создали детектор дронов с расширенным диапазоном (blue-bird.tech)

Компания BlueBird Tech разработала новый детектор дронов под названием "Чуйка 4.0", оснащенный дополнительным модулем, способным сканировать пространство в новом диапазоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что новое устройство РЭР будет работать не только в привычных диапазонах - 1,2 ГГц, 3,3 ГГц и 5,8 ГГц. Обнаруживать вражеские дроны устройство украинского производства сможет и в более высоком диапазоне - 6100-8600 МГц.

"Чуйка 4.0" также получила модернизированный корпус, дополнительную батарею и четвертую антенну. Новое поколение будет сканировать весь диапазон частот за 4-8 секунд, работать до 6 часов на одном заряде с дополнительной батареей и до 2 часов - без нее.

Потоковое видео с перехваченного сигнала дрона "Чуйка 4.0" выводится на цветной дисплей. Новый детектор дронов уже успешно прошел боевые испытания. Заявлено, что цена нового средства РЭБ составляет 39 900 гривен.

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Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART, которую запускают непосредственно со стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски происходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они поддерживают стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.

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