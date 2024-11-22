В Україні створено базу викраденої культурної спадщини, у списку сотні об'єктів, - Юсов

В Україні створили базу викраденої культурної спадщини. Вона містить сотні підтверджених і задокументованих об'єктів, які були привласнені РФ під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в межах дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

Що відомо про базу викраденої культурної спадщини

Юсов нагадав, що українці сьогодні змушені жити в ситуації, коли вся країна - "суцільний сектор безпеки й оборони".

"Інакше ми просто не виживемо", - додав він.

Представник ГУР розповів, що під час війни велика кількість культурних діячів працює над тим, щоб порахувати збитки, які нанесла РФ.

"Ми бачимо, що Україна - пограбована країна. Багато хто з нас був у затишних європейських містечках, які не знали радянської навали, не бачили ракет, і роками збирали, плекали свої культурні цінності. На жаль, через минулі агресії РФ і сучасну агресію українці позбавлені значної частини культурної спадщини, яка просто втрачена, вивезена, викрадена. Її треба повернути", - наголосив він.

Юсов розповів, що в Україні вже створено базу викраденої культурної спадщини.

"Це - сотні підтверджених і задокументованих об'єктів, які були привласнені РФ. Це сотні картин та інших артефактів з херсонського, маріупольського музеїв. Це також численні ювелірні вироби, монети тощо", - уточнив він.

Крім того, представник ГУР підкреслив, що вже "встановлено конкретних відповідальних за ці злочини проти нашої культури та історії".

"А це означає, що вони понесуть за це відповідальність. Цей столітній геноцид Росії проти України треба зупинити й не допустити його повторення", - зауважив він.

Крім того, представник ГУР нагадав, що нещодавно Україна відзначила 1000 днів повномасштабного вторгнення.

"Звісно, це і 10 років війни. Але це також і понад 300 років геноцидних практик, які Росія вела й цілеспрямовано веде, щоб знищити українську самобутність. Це не просто намагання відновити політичний вплив. Можна без перебільшень сказати, що те, що робить Росія в Україні зараз - найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової", - вважає Юсов.

Він зазначив, що всі ці роки РФ "здійснює постійні намагання вкрасти нашу історію і мову, вкрасти тисячі дітей з окупованих територій".

"Те, що вони роблять, - це й відмова у праві на оборону власної держави. А це означає фактично відмову від Женевських конвенцій та від інших конвенцій, на які орієнтується весь світ. Це також і намагання вкрасти наші культурні цінності: всі бачать, як із наших музеїв окупанти вивозять унікальні експонати, реліквії", - пояснив експерт.

За його словами, українці нині повинні не забувати про це - про злочинну геноцидну війну.

"Кожен хто каже, що не треба допомагати Україні, виправдовує геноцид проти України. Зараз провідні інституції в Україні працюють над тим, щоб зберегти памяять про загиблих. А захисники боронять нас зараз на фронті", - підсумував Юсов.