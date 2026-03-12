В Україні стипендію виплачуватимуть за новими правилами: що зміниться з 1 вересня

Хто отримуватиме виплати по-новому

"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення", - зазначила Свириденко.

Це означає, що студенти-бюджетники в приватних університетах та академіях тепер матимуть ті самі стипендії, що й студенти-бюджетники державних вишів.

Розмір стипендії та терміни

Нововведення набудуть чинності вже з 1 вересня.

Як зазначила глава українського уряду, мінімальний розмір стипендії становитиме щонайменше 4000 грн.

"Цього року мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком", - додала вона.

Звідки візьмуть гроші

Фінансування підвищених стипендій уже закладено в державний бюджет. Гроші передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки на 2026 рік.

За словами Свириденко, це рішення стало результатом прямої взаємодії з молоддю, чиї пропозиції вплинули на державну політику. Мета реформи - створити гідні умови для життя і розвитку українських студентів всередині країни.