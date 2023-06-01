В Україні став доступний застосунок ChatGPT, але поки не для всіх

Працює застосунок ChatGPT, на операційній системі IOS 16.1 або новішій. Випустити версію для Android компанія пообіцяла вже найближчим часом.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, що був розроблений лабораторією OpenAI.

З середини лютого цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

А вже від сьогодні застосунок ChatGPT запрацював в Україні.

Як відомо, спочатку доступ до застосунку ChatGPT був відкритий лише в США, але поступово його почали відкривати й в інших країнах. ChatGPT може:

імітувати діалог,

відповідати на додаткові запитання,

визнавати помилки,

заперечувати неправильні передумови,

та відхиляти недоречні запити.

У компанії заявляють, що додаток може синхронізувати історію на інших пристроях і підтримує голосове введення. Він доступний безоплатно, але для тих, хто користується платною версією, доступні деякі переваги: ексклюзивний доступ до GPT-4, ранній доступ до нових функцій і швидший час відгуку.

Більш детально про ChatGPT можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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