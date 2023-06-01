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В Україні став доступний застосунок ChatGPT, але поки не для всіх

Фото: застосунок ChatGPT став доступний в Україні (freepik)
Автор: Каріна Левицька

В Україні став доступний додаток ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. Однак наразі ним можуть скористатись лише володарі пристроїв на операційній системі iOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Працює застосунок ChatGPT, на операційній системі IOS 16.1 або новішій. Випустити версію для Android компанія пообіцяла вже найближчим часом.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, що був розроблений лабораторією OpenAI.

З середини лютого цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

А вже від сьогодні застосунок ChatGPT запрацював в Україні.

Як відомо, спочатку доступ до застосунку ChatGPT був відкритий лише в США, але поступово його почали відкривати й в інших країнах. ChatGPT може:

  • імітувати діалог,
  • відповідати на додаткові запитання,
  • визнавати помилки,
  • заперечувати неправильні передумови,
  • та відхиляти недоречні запити.

У компанії заявляють, що додаток може синхронізувати історію на інших пристроях і підтримує голосове введення. Він доступний безоплатно, але для тих, хто користується платною версією, доступні деякі переваги: ексклюзивний доступ до GPT-4, ранній доступ до нових функцій і швидший час відгуку.

Більш детально про ChatGPT можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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