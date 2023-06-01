RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине стало доступно приложение ChatGPT, но пока не для всех

Фото: приложение ChatGPT стало доступно в Украине (freepik)
Автор: Карина Левицкая

В Украине стало доступно приложение ChatGPT, разработанное компанией OpenAI. Однако пока им могут воспользоваться только обладатели устройств на операционной системе iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Работает приложение ChatGPT, на операционной системе IOS 16.1 или более поздней. Выпустить версию для Android компания пообещала уже в ближайшее время.

Что такое ChatGPT

ChatGPT - это чат-бот с искусственным интеллектом, который был разработан лабораторией OpenAI.

С середины февраля этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встречи с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

А уже сегодня приложение ChatGPT заработало в Украине.

Как известно, сначала доступ к приложению ChatGPT был открыт только в США, но постепенно его начали открывать и в других странах. ChatGPT может:

  • имитировать диалог,
  • отвечать на дополнительные вопросы,
  • признавать ошибки,
  • опровергать неверные предпосылки,
  • и отклонять неуместные запросы.

В компании заявляют, что приложение может синхронизировать историю на других устройствах и поддерживает голосовой ввод. Оно доступно бесплатно, но для тех, кто пользуется платной версией, доступны некоторые преимущества: эксклюзивный доступ к GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время отклика.

Более подробно о ChatGPT можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone