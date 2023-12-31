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В Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: інструкція

Фото: в Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні розпочали виплачувати компенсації тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Для того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно: 

  • подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса; 
  • подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення"; 
  • комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат; 
  • у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати; 
  • обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія"; 
  • тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло; 
  • після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу. 

З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням

Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів. 

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