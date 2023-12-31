В Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: інструкція

Для того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно:

подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса;

подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення";

комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат;

у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати;

обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія";

тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло;

після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу.

З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням.

Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів.