В Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: інструкція
Фото: в Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні розпочали виплачувати компенсації тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
Для того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно:
- подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса;
- подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення";
- комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат;
- у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати;
- обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія";
- тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло;
- після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу.
З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням.
Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів.