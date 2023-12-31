В Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье: инструкция

Для того чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новое жилье необходимо:

подать информационное сообщение об уничтоженном жилье через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса;

подать заявление на получение жилищного сертификата через приложение "Дія" в разделе "єВідновлення";

комиссия органа местного самоуправления обрабатывает заявление и формирует жилищный сертификат;

в сертификате будет указана точная сумма компенсации от государства на которую можно рассчитывать;

выбрав жилье и договорившись с продавцом о покупке, нужно подать заявление на бронирование средств через приложение "Дія";

теперь нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору и прекратить право собственности на уничтоженное жилье;

после этого нотариус сможет оформить сделку купли-продажи.

С перечнем нотариусов, которые подключены к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества, можно ознакомиться по ссылке.

Если выбранная стоимость недвижимости выше, чем стоимость сертификата - можно доплатить из собственных средств.