RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье: инструкция

Фото: в Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине начали выплачивать компенсации украинцам, чье жилье разрушили россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Для того чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новое жилье необходимо: 

  • подать информационное сообщение об уничтоженном жилье через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса; 
  • подать заявление на получение жилищного сертификата через приложение "Дія" в разделе "єВідновлення"; 
  • комиссия органа местного самоуправления обрабатывает заявление и формирует жилищный сертификат; 
  • в сертификате будет указана точная сумма компенсации от государства на которую можно рассчитывать; 
  • выбрав жилье и договорившись с продавцом о покупке, нужно подать заявление на бронирование средств через приложение "Дія"; 
  • теперь нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору и прекратить право собственности на уничтоженное жилье; 
  • после этого нотариус сможет оформить сделку купли-продажи. 

С перечнем нотариусов, которые подключены к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества, можно ознакомиться по ссылке

Если выбранная стоимость недвижимости выше, чем стоимость сертификата - можно доплатить из собственных средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине