В Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье: инструкция
Фото: в Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине начали выплачивать компенсации украинцам, чье жилье разрушили россияне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Для того чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новое жилье необходимо:
- подать информационное сообщение об уничтоженном жилье через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса;
- подать заявление на получение жилищного сертификата через приложение "Дія" в разделе "єВідновлення";
- комиссия органа местного самоуправления обрабатывает заявление и формирует жилищный сертификат;
- в сертификате будет указана точная сумма компенсации от государства на которую можно рассчитывать;
- выбрав жилье и договорившись с продавцом о покупке, нужно подать заявление на бронирование средств через приложение "Дія";
- теперь нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору и прекратить право собственности на уничтоженное жилье;
- после этого нотариус сможет оформить сделку купли-продажи.
С перечнем нотариусов, которые подключены к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества, можно ознакомиться по ссылке.
Если выбранная стоимость недвижимости выше, чем стоимость сертификата - можно доплатить из собственных средств.