В Україні стартував "Зимовий вступ": 88 університетів відкрили нульові курси

Заклади вищої освіти в Україні вже розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка.
За словами Трофименка, документи про впровадження програми подали 88 закладів вищої освіти, з яких 78 перебувають у сфері управління Міністерство освіти і науки України. До ініціативи також приєдналися приватні та комунальні університети.
Остаточний перелік ЗВО, які беруть участь у "Зимовому вступі", буде оприлюднений на сайті МОН після завершення оформлення всіх установчих документів.
У частині університетів уже стартувало навчання у дистанційному форматі. Це рішення ухвалювали відповідно до рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в поточних безпекових умовах.
Як зазначив заступник міністра, ініціатива, започаткована за пропозицією Володимир Зеленський, має на меті допомогти майбутнім вступникам:
У програми також закладають профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли зрозуміти реальні вимоги обраної спеціальності та оцінити власні очікування.
Для вступників, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, університети передбачили українознавчий компонент і психологічну підтримку з урахуванням різного освітнього досвіду та умов адаптації.
Умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщені на офіційних сайтах закладів вищої освіти в розділах "Зимовий вступ".
Раніше ми розповідали про запуск в Україні проєкту "зимового вступу" та нульового курсу в університетах, який дає абітурієнтам змогу взимку підготуватися до НМТ, надолужити освітні втрати й адаптуватися до навчання у виші.
РБК-Україна пояснює, які університети беруть участь у програмі, хто може навчатися безкоштовно, отримати житло, державні гранти або додаткові бали до вступу, а також скільки коштує навчання і як подати заявку.