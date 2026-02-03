RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине стартовало "Зимнее поступление": 88 университетов открыли нулевые курсы

Фото: В Украине начали обучение на нулевом курсе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Высшие учебные заведения в Украине уже начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.

Сколько университетов присоединились

По словам Трофименко, документы о внедрении программы подали 88 высших учебных заведений, из которых 78 находятся в сфере управления Министерства образования и науки Украины. К инициативе также присоединились частные и коммунальные университеты.

Окончательный перечень ЗВО, участвующих в "Зимнем поступлении", будет обнародован на сайте МОН после завершения оформления всех учредительных документов.

В части университетов уже стартовало обучение в дистанционном формате. Это решение принимали в соответствии с рекомендациями МОН по организации образовательного процесса в текущих условиях безопасности.

Для чего ввели "Зимнее поступление"

Как отметил заместитель министра, инициатива, основанная по предложению Владимир Зеленский, имеет целью помочь будущим абитуриентам:

  • наверстать базовые предметы для сдачи НМТ;
  • определиться со специальностью и профильным предметом тестирования;
  • адаптироваться к формату университетского обучения.

В программы также закладывают профориентационные элементы, чтобы участники могли понять реальные требования выбранной специальности и оценить собственные ожидания.

Поддержка для украинцев за рубежом и с ВОТ

Для поступающих, которые находятся за рубежом или проживают на временно оккупированных территориях, университеты предусмотрели украиноведческий компонент и психологическую поддержку с учетом разного образовательного опыта и условий адаптации.

Условия участия, порядок подачи заявки и контакты для консультаций размещены на официальных сайтах высших учебных заведений в разделах "Зимнее поступление".

Ранее мы рассказывали о запуске в Украине проекта "зимнего поступления" и нулевого курса в университетах, который дает абитуриентам возможность зимой подготовиться к НМТ, наверстать образовательные потери и адаптироваться к обучению в вузе.

РБК-Украина объясняет, какие университеты участвуют в программе, кто может учиться бесплатно, получить жилье, государственные гранты или дополнительные баллы к поступлению, а также сколько стоит обучение и как подать заявку.

