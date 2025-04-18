В Україні стартував "яєчний сезон": що буде з цінами найближчим часом

В Україні почалось зниження вартості яєць. На це вплинуло декілька факторів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

"Буквально годину тому були надані офіційні дані Держстату, які показують, що тренд на зниження продовжується. Уже середня вартість десятка нефасованих яєць 54,91 гривні, тобто 55 гривень. Ми бачимо ще на 5% падіння за поточний тиждень", - розповів Висоцький.

За його словами, це пов'язано з декількома факторами. Перше - збільшується кількість виробництва яєць не тільки в промислових масштабах, а й у населення. Також варто враховувати сезонний фактор - настання тепла і збільшення кількості виробництва.

"Це позитивно впливає на врегулювання ціни. В принципі скоріш за все цей тренд збережеться. У нас щорічно з наближенням літа ціни на яйця знижуються. Цей тренд буде актуальним і на сьогодні ніяких загроз дефіциту наявності українського яйця в українського споживача немає", - вважає замміністра.

Нагадаємо, раніше у Мінагрополітики надали таку статистику щодо цін на яйця:

28 березня 2025 року - 60,85 гривень;

4 квітня 2025 року - 60,44 гривень (зниження на 0,7%);

1 квітня 2025 року - 57,68 гривень (зниження на 4,6%).

Водночас за даними Держстату, ціни на яйця зросли в березні в порівнянні з березнем минулого року на 44,7%.