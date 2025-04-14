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Ціни на яйця в Україні впали перед Великоднем: скільки коштує десяток

Україна, Понеділок 14 квітня 2025 10:28
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Ціни на яйця в Україні впали перед Великоднем: скільки коштує десяток Фото: В уряді оголосили про зниження цін на яйця в Україні перед Великоднем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на курячі яйця в Україні у квітні почали падати. Це відбулося після значного зростання протягом лютого-березня.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

За його даними, за два тижні ціни знизилися на 5,2% - з 60,85 грн до 57,68 гривень за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1.

Коваль заявив, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

"Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит", - сказав міністр.

Зокрема, дані міністерства свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

Міністерство наводить таку динаміку цін за останні тижні:

  • 28 березня 2025 року - 60,85 гривень;
  • 4 квітня 2025 року - 60,44 гривень (зниження на 0,7%);
  • 1 квітня 2025 року - 57,68 гривень (зниження на 4,6%).

Нагадаємо, Великдень в Україні цього року святкують 20 квітня. Через традицію крашанок у цей період спостерігається найбільший попит на яйця. За даними Держстату, ціни на яйця зросли в березні в порівнянні з березнем минулого року на 44,7%.

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