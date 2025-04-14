Ціни на яйця в Україні впали перед Великоднем: скільки коштує десяток

Ціни на курячі яйця в Україні у квітні почали падати. Це відбулося після значного зростання протягом лютого-березня.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики .

За його даними, за два тижні ціни знизилися на 5,2% - з 60,85 грн до 57,68 гривень за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1.

Коваль заявив, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

"Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит", - сказав міністр.

Зокрема, дані міністерства свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

Міністерство наводить таку динаміку цін за останні тижні: