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В Україні стартувало тестування uResidency: що це і кому стане в пригоді

Архівне фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні запустили бета-тест uResidency. Це програма електронного резидентства, завдяки якій громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він додав, що за допомогою uResidency громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести бізнес з будь-якого куточка світу, сплачуючи податки до нашого бюджету. 

"В uResidency всі послуги автоматизовані й онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків", - йдеться у повідомленні.

Також міністр заявив, що у майбутніх е-резидентів також будуть переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування в розмірі 5% і відсутності бухгалтерії та звітів.

Над програмою працювали три роки

Федоров вважає, що програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави. 

"Над цією програмою працювали три роки, і нарешті запускаємо бета-тестування. Наразі лише кілька країн у світі пропонують електронне резидентство", - написав міністр.

Він уточнив, що Україна пропонує іноземним підприємцям найвигідніші умови для сплати податків і людиноцентричний сервіс, у якому бізнес можна вести в кілька кліків.

Цифрова трансформація в Україні

Нещодавно повідомлялося, що інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної карти.

Також Сполучені Штати Америки виділять Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.

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