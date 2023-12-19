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США виділять Україні 150 млн доларів для програми з цифрової трансформації, - посол

Вівторок 19 грудня 2023 14:10
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США виділять Україні 150 млн доларів для програми з цифрової трансформації, - посол Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки виділять Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк під час Diia Summit.

"Я б хотіла оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації - 150 млн доларів протягом 5 років для програми з цифрової трансформації", - сказала Брінк.

За її словами, це допоможе розвинути зусилля для подальшого економічного розвитку, інвестицій та цифрової інфраструктури, оцифровку процесів розвитку малого і середнього бізнесу та культивації нового бізнесового середовища в Україні, а також підтримати прозору відбудову та підтримку системи "Мрія" та Prozorro.

Diia Summit

Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України презентувало низку новинок у "Дії" на Diia Summit, який відбудеться 19 грудня.

У відомстві зазначили, що на Diia Summit традиційно буде презентація революційних послуг. Одна з них, на яку чекають найбільше, - перереєстрація авто у додатку "Дія".

Також планується оновлення карти з "Пунктами незламності", автоматичні зміни до ФОП та "є-Підприємець".

Команда Мінцифри також презентує 19 грудня послуги для моряків та новий дизайн "Дії" - додаток буде ще зручнішим, функціональнішим та сучаснішим.

У презентації на Diia Summit візьмуть участь профільні міністри та партнери.

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