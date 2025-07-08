В Україні стартували вступні випробування: хто має пройти співбесіду або творчий конкурс

Відсьогодні, 8 липня, в Україні розпочались індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для абітурієнтів, які подали заяви до вишів через електронні кабінети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Індивідуальні співбесіди проводять для вступників, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсі (наприклад, пільги).
Творчі конкурси проходять ті, хто вступає на мистецькі, творчі або спортивні спеціальності.
Співбесіди та творчі конкурси для вступників на бюджет триватимуть з 8 по 19 липня. Для контрактної форми навчання — до 1 серпня.
Подати заяву на участь у творчому конкурсі на бюджет можна до 18:00 10 липня, а для вступу виключно на контракт - до 25 липня.
Важливо пам’ятати, що заява на участь у вступному випробуванні - це не заява на вступ. Якщо ви вступаєте за творчим конкурсом, обов’язково подайте обидва типи заяв через електронний кабінет.
Вступні іспити проходять в один етап. Оцінювання здійснюється за шкалою 100-200 балів або як "незадовільно". Відеозаписи співбесід і конкурсів зберігають щонайменше один рік, після чого знищують.
До 12:00 6 серпня оприлюднять списки рекомендованих до зарахування. Вступники, які отримають рекомендацію, повинні подати документи до 18:00 суботи, 9 серпня.
Раніше РБК-Україна писало про те, що потрібно зробити абітурієнтам у липні 2025 року. Так, з 1 липня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів і коледжів. Це обов’язковий крок для подання заяв на вступ. Створити кабінет можуть випускники 11 класів і ті, хто має диплом кваліфікованого робітника. У ньому потрібно завантажити документи, фото та підготувати мотиваційні листи.
Нагадаємо, МОН затвердило нові регіональні коефіцієнти для вступної кампанії-2025. Вони впливатимуть на конкурсний бал вступників до бакалаврату та магістратури медичних спеціальностей залежно від розташування вишу. Найвищий коефіцієнт (1,07) отримають університети в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській областях. Це має стимулювати рівномірний розвиток освіти в регіонах.
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