В Україні стартувала реєстрація е-кабінетів для вступників на основі 9 класів
Фото: в Україні стартувала реєстрація е-кабінетів для вступників на основі 9 класів (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 23 червня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі базової середньої освіти, тобто, дев'яти класів.
Які дані необхідні для створення електронного кабінету:
- електронна пошта, яка буде логіном для входу в кабінет;
- пароль;
- серія та номер документа про освіту;
- тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);
- контактні номери;
- кольорове фото 3×4 см.
На що звернути увагу під час реєстрації:
- використовуйте пошту, до якої маєте доступ і яка не заборона на території України;
- пароль потрібно вказувати під час кожного входу в кабінет;
- вказуйте номер того документа, що посвідчує особу, який використовували під час замовлення документа про освіту;
- для активації кабінету перейдіть за посиланням, яке отримаєте на пошті. Після цього заходьте в кабінет - vstup.edbo.gov.ua;
- вкажіть декілька актуальних номерів телефону для оперативного зв‘язку;
- завантажте якісне фото, розмір якого не перевищуватиме 1 Мб. Заклад освіти може використати його для замовлення студентського (учнівського) квитка;
- під час реєстрації кабінету не передбачено завантаження жодних інших файлів, окрім фото. Зокрема, ні додаток до свідоцтва, ні довідка щодо місця проживання у 2023 році не застосовуються
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