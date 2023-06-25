В Украине стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих на основе 9 классов
Фото: в Украине стартовала регистрация е-кабинетов для поступающих на основе 9 классов (Виталий Носач, РБК-Украина)
С 23 июня в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих на основе базового среднего образования, то есть девяти классов.
Какие данные необходимы для создания электронного кабинета:
- электронная почта, являющаяся логином для входа в кабинет;
- пароль;
- серия и номер документа по образованию;
- тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН);
- контактные номера;
- цветное фото 3×4 см.
На что обратить внимание во время регистрации:
- используйте почту, к которой имеете доступ и которая не запрещается на территории Украины;
- пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет;
- указывайте номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании;
- для активации кабинета перейдите по ссылке, которую получите на почте. После этого заходите в кабинет - vstup.edbo.gov.ua
- укажите несколько актуальных номеров телефона для оперативной связи;
- загрузите качественное фото, размер которого не превышает 1 Мб. Заведение может использовать его для заказа студенческого (учащегося) билета;
- при регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяются
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