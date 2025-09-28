ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко

Неділя 28 вересня 2025 18:41
UA EN RU
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко Фото: Юлія Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з главами ОВА підготовку до зими. До середини жовтня будуть завершенні всі процедури, які дозволять почати опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост очільниці Кабміну.

"Стабільне проходження опалювального сезону - ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", - розповіла Свириденко.

Зазначимо, що прем'єр-міністр не назвала точну дату початку опалювального сезону, а вказала саме про план підготовки, що він буде завершений до 15 жовтня. Також варто зауважити, що в Україні включають опалення після того, як три дні поспіль температура повітря не перевищує 8 градусів тепла.

Повертаючись до допису Свириденко, вона розповіла, що росіяни продовжують обстрілювати енергетику України, тому реакція має бути швидкою.

"Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо - особлива увага до прифронтових регіонів", - наголосив глава Кабміну.

Окрім того, цього тижня уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.

"Пункти незламності - перевіряємо готовність мережі і створюємо умови для постійної роботи, якщо виникне така потреба. Окрема увага на нарощування потужностей розподіленої генерації", - додала Свириденко.

Тарифы на газ и отопление

Напомним, на днях в Одесском городском совете заявили, что цены на газ и тепло для населения в новом отопительном сезоне останутся без изменений.

В частности, заместитель мэра Анна Позднякова напомнила, что в Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов. Он будет действовать в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Опалювальный сезон Війна в Україні
Новини
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"