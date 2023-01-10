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В Україні стартує обмін ламп: коли та як це зробити

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд України вирішив запустити програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Програма у режимі бета-тестування стартує 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. З 16 січня починаємо програму в режимі бета-тестування", - заявив він.

Шмигаль повідомив, що на першому етапі планується замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України.

"Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні. Кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". Увесь процес буде максимально простим і швидким", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, в рамках цієї програми в Україні загалом планується замінити 50 млн ламп.

Крім того, дізнайтеся, чим відрізняються світлодіодні лампи від інших ламп.

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