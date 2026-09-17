В Україні стартує безкоштовний курс з інвестицій для новачків: від перших кроків до вибору активів

Завдання інвестиційного курсу - дати базову систему, за якою можна порівнювати інвестиційні інструменти, рахувати реальну дохідність і оцінювати ризики до того, як вкладати гроші.

Інвестиції стають популярнішими

Станом на 1 серпня 2026 року в Україні налічувалося 271,3 тис. унікальних інвесторів у цінні папери, переважно фізичних осіб.

Водночас в українців сьогодні є широкий вибір способів працювати із заощадженням: від депозитів та ОВДП до фондів нерухомості, іноземних акцій і криптовалют. Але заявлена дохідність показує лише частину картини. Кінцевий результат визначають також валютний курс, податки, комісії, ліквідність і ризик самого активу.

Саме на цій логіці побудований новий курс з інвестиційної грамотності.

Деталі інвестиційного курсу

Курс складається з чотирьох модулів і 18 лекцій. Його створила команда інвестиційної компанії Inzhur.

Він безкоштовно доступний на платформі Prometheus для людей, які не мають економічної освіти, чи досвіду інвестування та для всіх, хто цікавиться темою особистих фінансів.

"За останні роки інвестувати в Україні стало значно простіше технічно. Але можливість інвестувати в кілька кліків ще не означає, що людина розуміє, що саме вона купує. Вона має розуміти, звідки береться дохід, які ризики вона бере і скільки отримає після податків та комісій", - каже засновник та СЕО Inzhur Андрій Журжій.

"Ми хочемо зробити цю базу доступною для якомога більшої кількості українців, які не мають фінансової освіти. Якщо ринок роздрібних інвестицій зростає, разом із ним має зростати і якість рішень", - додає Журжій.

Ведучим і амбасадором курсу став актор і сценарист Євген Янович.

Фінансові поняття пояснюють через повсякденні приклади: інфляцію - через зміну купівельної спроможності тисячі гривень, особисті фінанси - через вміст холодильника, а диверсифікацію - через принцип "не складати всі яйця в один кошик".

Що дасть навчання

Після курсу слухач має вийти з розумінням як ухвалювати інвестиційні рішення самостійно: чи готовий він інвестувати, яку суму може виділити без шкоди для бюджету та як порівнювати різні інструменти за дохідністю, порогом входу, ліквідністю, податками, комісіями й ризиками.

У програмі розбирають вісім варіантів: від депозитів і ОВДП до нерухомості, акцій та криптовалют.

Один із практичних блоків показує модель, який результат могли б дати за рік однакові 100 доларів у шести різних інструментах з урахуванням курсу, податків і комісій за однаковий річний період.

Окремо слухачі розберуть, як перевіряти інвестиційні пропозиції, помічати ознаки шахрайства та розподіляти ризики між різними активами.

Курс безкоштовно доступний на Prometheus з 15 вересня.

Мета проєкту - сприяти формуванню культури зваженого інвестування в Україні. Він має показати, що почати інвестувати можна і без великих сум. Курс допоможе розібратися, у що вкладати гроші, які ризики брати на себе і як перевіряти інвестиційні пропозиції.