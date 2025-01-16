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В Украине стартует бесплатная подготовка муниципальных нянь: как получить новую профессию

Четверг 16 января 2025 16:32
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В Украине стартует бесплатная подготовка муниципальных нянь: как получить новую профессию "Школа нянь" - бесплатный учебный проект (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украине стартует курс подготовки для муниципальных нянь. Новую профессию могут получить 45 участников учебного проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Содержание

Что известно о "Школе нянь"

Бесплатный учебный проект "Школа нянь" был разработан для подготовки квалифицированных специалистов в сфере ухода за детьми в возрасте от рождения до 3 лет.

Его основные задачи:

  • формализация профессии няни - обновление профессионального стандарта и создание условий для профессионального обучения и переподготовки будущих нянь;
  • расширение возможностей занятости женщин - содействие развитию рынка труда и обеспечение участия женщин в нем через расширение услуг по уходу за детьми и дошкольного образования в Украине.

Стоит отметить, что этот курс профессиональной подготовки:

  • реализуется общественной организацией "Освіта 360" (при поддержке Международной организации труда и Минсоцполитики в рамках программы "Муниципальная няня");
  • состоит из четырех недель интенсивного обучения - сочетание онлайн-лекций и офлайн-практики (Киев, Днепр, Тернополь) для максимального усвоения материалов;
  • позволит стать профессиональной няней (предоставлять качественный уход детям в возрасте от 0 до 3 лет);
  • позволит получить сертификат государственного образца (официальный документ, который подтвердит компетентность и поможет устроиться на работу);
  • окажет поддержку в трудоустройстве (информацию о программе "Муниципальная няня" и помощь с выходом на рынок труда).

Как стать участником проекта

Стать участником проекта могут украинцы, которые желают:

  • работать няней;
  • повысить квалификацию по уходу за детьми;
  • найти новые возможности трудоустройства;
  • изменить профессию.

Для этого нужно заполнить форму для предварительной регистрации.

Планируется, что к участию в бесплатном обучении будут отобраны 45 участников.

Уточняется, что программа стартует в феврале 2025 года.

"После старта программы координатор проекта рассмотрит вашу заявку и дополнительно свяжется с вами относительно результатов отбора на программу и даты начала обучения", - объяснили украинцам.

Отметим, что социальная программа для поддержки родителей "Муниципальная няня" (как новый вид социальной помощи) была введена в Украине с января 2019 года. Речь идет о компенсации расходов на няню - в случае заключения соответствующего договора.

Ранее такой услугой могли воспользоваться только родители (опекуны) ребенка, который нуждается в дополнительном уходе, или же родители (опекуны), которые являются лицами с инвалидностью I или II группы и имеют ребенка до 3-х лет.

Однако позже Кабинет министров внес в программу некоторые изменения:

  • увеличил возраст детей до 6 лет (в отдельно определенных случаях);
  • разрешил предоставление услуги для внутренне перемещенных лиц (независимо от места жительства);
  • разрешил предоставление услуги для семей, проживающих на территориях, где в условиях военного положения садики не работают.

Такая инициатива имеет целью устранение барьеров в доступе родителей к работе и экономической независимости, а детей - к получению надлежащего ухода и развития (что является одним из аспектов в рамках выполнения Национальной стратегии создания безбарьерного пространства).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стали чаще искать людей для удаленной работы, а также какую зарплату им предлагают.

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