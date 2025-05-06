В Україні стало більше мільйонерів: що задекларували українці за 2024 рік

Деклараційна кампанія 2025 року стала показовою як за обсягами задекларованих доходів, так і за кількістю поданих декларацій. За словами голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, громадяни задекларували 326 млрд гривень доходів, що на 107 млрд більше, ніж торік.

Скільки заробили українці у 2024 році

"За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд гривень та військового збору – понад 1,5 млрд гривень", – зазначив голова ДПС Руслан Кравченко.

Найбільше доходів задекларували мешканці Києва – 156 мільярдів гривень. Далі йдуть Дніпропетровська область (приблизно 30 млрд), Львівська (18,2 млрд) і Київська область (17,5 млрд).

Джерелами стали іноземні надходження, а саме 34,2 млрд гривень, спадщина та дарування – 13,6 млрд гривень, доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд гривень, інвестиційні доходи – 4,9 млрд гривень, інші оподатковувані доходи – 4 млрд гривень та доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд гривень.

Серед рекордсменів мешканець Києва – він визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд гривень. Загалом мільйонери задекларували дохід у сумі 253,6 млрд гривень і до сплати визначили 8,7 млрд гривень податкових зобов’язань.

Кількість офіційно задекларованих мільйонерів зросла на 6,6 тисячі осіб. Загальна сума доходів цієї категорії склала 253,6 млрд гривень, а податкові зобов’язання – 8,7 млрд гривень.

Ще один позитивний сигнал – понад 53 тисячі українців скористалися правом на податкову знижку. Вони отримають з бюджету 330 млн гривень – на 36 млн більше, ніж торік.