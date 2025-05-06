В Україні стало більше мільйонерів: що задекларували українці за 2024 рік

Українці задекларували рекордні доходи за 2024 рік – кількість мільйонерів зросла, а найактивнішими виявилися мешканці Києва, Дніпропетровщини та Львівщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Деклараційна кампанія 2025 року стала показовою як за обсягами задекларованих доходів, так і за кількістю поданих декларацій. За словами голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, громадяни задекларували 326 млрд гривень доходів, що на 107 млрд більше, ніж торік.
"За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд гривень та військового збору – понад 1,5 млрд гривень", – зазначив голова ДПС Руслан Кравченко.
Найбільше доходів задекларували мешканці Києва – 156 мільярдів гривень. Далі йдуть Дніпропетровська область (приблизно 30 млрд), Львівська (18,2 млрд) і Київська область (17,5 млрд).
Джерелами стали іноземні надходження, а саме 34,2 млрд гривень, спадщина та дарування – 13,6 млрд гривень, доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд гривень, інвестиційні доходи – 4,9 млрд гривень, інші оподатковувані доходи – 4 млрд гривень та доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд гривень.
Серед рекордсменів мешканець Києва – він визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд гривень. Загалом мільйонери задекларували дохід у сумі 253,6 млрд гривень і до сплати визначили 8,7 млрд гривень податкових зобов’язань.
Кількість офіційно задекларованих мільйонерів зросла на 6,6 тисячі осіб. Загальна сума доходів цієї категорії склала 253,6 млрд гривень, а податкові зобов’язання – 8,7 млрд гривень.
Ще один позитивний сигнал – понад 53 тисячі українців скористалися правом на податкову знижку. Вони отримають з бюджету 330 млн гривень – на 36 млн більше, ніж торік.
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