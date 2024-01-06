В Україні спростять процедуру призначення пільг на комуналку для ветеранів війни

У відомстві зазначили, що 27 грудня на засіданні уряд ухвалив поставнову, у рамках якої буде діяти експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей.

Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем.

Так, в Україні спростять процедуру оформлення пільг. Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг особа має сама звернутися до державних органів. Але таким чином військові, які беруть участь у бойових діях, зіштовхнулися з проблемою.

Новий поряд передбачає: