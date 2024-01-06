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В Україні спростять процедуру призначення пільг на комуналку для ветеранів війни

Фото: в Україні спростять процедуру призначення пільг для ветеранів війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Процедуру оформлення пільг на оплату комуналки в Україні спростять для ветеранів війни. Кабмін уже ухвалив постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

У відомстві зазначили, що 27 грудня на засіданні уряд ухвалив поставнову, у рамках якої буде діяти експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей.

Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем.

Так, в Україні спростять процедуру оформлення пільг. Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг особа має сама звернутися до державних органів. Але таким чином військові, які беруть участь у бойових діях, зіштовхнулися з проблемою. 

Новий поряд передбачає:

  • якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги - з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини;
  • замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву - про взяття на облік як пільговика і про надання пільг;
  • обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та Пенсійний фонд отримуватимуть шляхом обміну;
  • передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, через портал "Дія".

 

Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи необхідні для призначення субсидії на комунальні послуги.

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