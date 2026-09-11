В Україні спростять будівництво підземних оборонних заводів: деталі

"Ми підготували зміни до постанови Кабінету Міністрів № 1494, щоб створити правову базу для захищеного підземного виробництва", - зазначила Гвоздяр.

За її словами, модель має дозволити приватним інвесторам будувати об'єкти за власні або позикові кошти та передавати їх оборонним підприємствам у власність, користування або оренду.

Оборонні компанії підлаштовуються до реалій

Як раніше повідомлялось, через загрозу російських обстрілів українські виробники зброї змушені постійно адаптуватися, диверсифікувати потужності по всій країні, ховати їх під землю та навіть виносити частини ліній за кордон.

Щоб зменшити ризики втрати виробництва, компанії застосовують кілька підходів: