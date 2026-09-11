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В Украине упростят строительство подземных оборонных заводов: детали

12:15 11.09.2026 Пт
2 мин
В Минобороны анонсировали важные изменения
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине упростят строительство подземных оборонных заводов (Getty Images)

Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра обороны Украины Анны Гвоздяр.

"Мы подготовили изменения к постановлению Кабинета Министров №1494, чтобы создать правовую базу для защищенного подземного производства", - отметила Гвоздяр.

По ее словам, модель должна позволить частным инвесторам строить объекты за собственные или заемные средства и передавать их оборонным предприятиям в собственность, пользование или аренду.

Оборонные компании подстраиваются к реалиям

Как сообщалось ранее, из-за угрозы российских обстрелов украинские производители оружия вынуждены постоянно адаптироваться, диверсифицировать мощности по всей стране, прятать их под землю и даже выносить части линий за границу.

Чтобы снизить риски потери производства, компании применяют несколько подходов:

  • размещают производственные линии в разных городах по всей стране;
  • строят подземные комплексы и маскируют свои локации;
  • выводят часть процессов за пределы Украины.

Напомним, как ранее сообщалось РБК-Украина, 8 сентября Анну Гвоздяр назначили замминистра обороны Украины. Она будет отвечать за развитие оборонно-промышленного комплекса и экспорта украинских оборонных решений.

Направлением ответственности Гвоздяр станет оборонно-промышленный комплекс Украины. Ключевым приоритетом работы остаются потребности фронта - военные должны своевременно и в достаточном количестве получать необходимое украинское вооружение для противодействия российским угрозам в поле боя.

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