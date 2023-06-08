В Україні спростували фейк росіян про велику кількість загиблих та поранених солдатів ЗСУ

Російська пропаганда стверджує, що на київському вокзалі нібито зустрічали поїзд, який прибув з Куп'янська, з пораненими та вбитими під час контрнаступу ЗСУ. Як "доказ" росіяни наводили фото з великою кількістю авто швидкої допомоги на платформі київського вокзалу.

Фото: фейк росіян про втрати ЗСУ (t.me/spravdi)

Як з'ясував Центр стратегічної комунікації, фотографію, яку публікують росіяни, зробив офіцер 5-ї окремої штурмової бригади Булавка.

Оприлюднив він її у червні 2023 року, але зробив - у 2022. Це він підтвердив журналістам StopFake, показавши відповідний скріншот.

Фейки росіян про контрнаступ

Зазначимо, з початку цього тижня російські окупанти стверджують, що український контрнаступ уже розпочався. При цьому Міноборони РФ розповідає про "значні втрати ЗСУ" та "знищення техніки, яку постачали країни Заходу".

При цьому українські офіційні особи заперечують такі вкидання ворога. Зокрема, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголошував, що контрнаступ ще не почався, але чекати на нього залишилося не так довго.